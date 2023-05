Santo Tirso constrói 220 casas para vender a custos controlados

JN/Agências Hoje às 18:49 Facebook

Deverá arrancar no segundo semestre deste ano a construção de até 70 casas a custos controlados na freguesia de Vila das Aves, em Santo Tirso. O objetivo é construir um total de 220 fogos no concelho. As restantes nascerão na União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) e Burgães, no primeiro semestre de 2024. A Câmara assinou, esta terça-feira, um acordo de colaboração com uma imobiliária para a construção dos dois empreendimentos. Serão construídos com apoios do Estado.

A medida está prevista na Estratégia Local de Habitação da Câmara de Santo Tirso: construir 220 casas a custos controlados no concelho. No segundo semestre deste ano deverá arrancar a construção de até 70 destes fogos na Vila das Aves. Os restantes ficarão na União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) e Burgães. Prevê-se que essa empreitada comece no primeiro semestre de 2024, sendo que a Câmara de Santo Tirso assinou, esta terça-feira, um acordo de colaboração com uma imobiliária para construir os dois empreendimentos, cujo financiamento será apoiado pelo Estado.

Uma vez construídas, destinam-se a habitação própria e permanente dos adquirentes, ou a arrendamento, refere o Município, em comunicado. O valor máximo de venda será estipulado pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e obedece à legislação em vigor.

O Município terá, por outro lado, a obrigação "de isentar as taxas e compensações urbanísticas dos empreendimentos assim como uma análise célere dos processos de licenciamento".

Citado pelo comunicado, o autarca Alberto Costa afirmou que esta é "uma medida que pretende ajudar as famílias na compra de habitação", salientando que "o objetivo é proporcionar a todos condições para adquirirem casa a custos razoáveis, ajustados ao orçamento familiar".