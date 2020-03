Seis utentes de lar em Santo Tirso infetados com Covid-19

Ana Correia Costa Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis utentes do lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso, que acolhe pessoas com elevado grau de dependência, estão infetados com Covid-19, anunciou, no domingo, naquela estrutura da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso.

De acordo com o comunicado emitido pela Misericórdia este domingo, estes são "os primeiros resultados de utentes testados no lar Dra. Leonor Beleza". Os testes foram realizados por iniciativa da instituição, após terem surgido funcionários infetados com o novo coronavírus. Na sexta-feira, havia cinco trabalhadores com Covid-19.

"O único destes utentes que tinha sido validado pela linha SNS24 para fazer teste à Covid-19, em 23 de março, apenas foi testado a 27 de março, por agilização desta Misericórdia", destaca o comunicado, sublinhando que "todos estes residentes já se encontravam em isolamento profilático desde 24 de março, encontrando-se estáveis".

A Misericórdia adianta ainda que, neste domingo, "foi possível realizar mais 55 testes à Covid-19, entre utentes e colaboradores", todos por iniciativa da instituição.

"Os restantes colaboradores e utentes desta e das restantes estruturas da Misericórdia de Santo Tirso mantêm-se sem sintomas que possam sugerir infeção com Covid-19", refere o comunicado da instituição.

Funcionários com máscaras desde quarta-feira

O lar Dra. Leonor Beleza, situado perto do centro de Santo Tirso, acolhe presentemente 93 utentes com idades compreendidas entre os 40 e os 90 anos e com elevado grau de dependência. Estão sem receber visitas desde o passado dia 9, havendo também pouco contacto entre eles.

Até terça-feira, os funcionários dos lares da Misericórdia de Santo Tirso não estavam a usar máscaras de proteção, mas a porta-voz da instituição, Sara Almeida e Sousa, anunciou, a meio da semana, que essa realidade foi alterada: "Desde quarta-feira, os colaboradores que têm cuidados diretos com os utentes estão a usar máscara, para que se sintam mais seguros".

Neste domingo, o concelho de Santo Tirso registava, segundo números da Direção-Geral da Saúde, 42 casos positivos de Covid-19.