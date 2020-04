Sobe o número de infetados em lares da Misericórdia de Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais infetados com o novo coronavírus em dois lares da Misericórdia de Santo Tirso, que registam um total de 58 casos positivos, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela instituição.

No lar de dependentes Dra. Leonor Beleza, que acolhe 93 pessoas entre os 40 e os 90 anos, há 23 utentes (mais seis do que na segunda-feira) e 21 funcionários com Covid-19. São aguardados os resultados de testes efetuados a 32 utentes e oito colaboradores, indica a Misericórdia, em comunicado.

No lar Luiz Andrade, que acolhe 68 idosos, registam-se quatro casos positivos de novo coronavírus entre utentes e 10 em trabalhadores. Na segunda-feira, havia três utentes e dois colaboradores infetados. Nesta estrutura residencial, há 64 idosos e cinco funcionários a aguardar resultados.

Recorde-se que, na passada semana, morreu, no Hospital de S. João, no Porto, uma mulher de 85 anos que havia sido infetada no lar Leonor Beleza.