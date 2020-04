Terceira morte por Covid-19 em lar da Misericórdia de Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 21:36 Facebook

Um homem de 60 anos é a terceira vítima mortal da Covid-19 no lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso. O utente estava internado no Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) e morreu durante a madrugada, anunciou esta sexta-feira a Misericórdia de Santo Tirso.

Na quinta-feira registou-se o óbito de um outro utente, de 66 anos, que também se encontrava no CHMA. A primeira morte por Covid-19 de um utente desta estrutura residencial para dependentes ocorreu no início do mês. Tratou-se de uma idosa de 85 anos que estava internada no Hospital de S. João, no Porto.

Segundo a porta-voz da Misericórdia, Sara Almeida e Sousa, há "cinco utentes hospitalizados". O lar Leonor Beleza regista ainda 25 utentes e 22 funcionários infetados. São aguardados os resultados de testes efetuados a 19 utentes e oito colaboradores dessa estrutura, que acolhe 93 pessoas entre os 40 e os 90 anos.

No lar Luiz Andrade, que acolhe 67 idosos, registam-se cinco casos positivos de coronavírus entre utentes - um dos quais está hospitalizado - e 14 em trabalhadores. Nesta estrutura residencial, há três idosos e quatro funcionários a aguardar resultados. Falta testar 60 utentes.

Em comunicado, a Misericórdia adianta que a Câmara de Santo Tirso "garantiu a disponibilidade de 55 testes a efetuar na segunda-feira aos utentes do lar José Luiz Andrade".