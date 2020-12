Trabalhadores despedidos de cantinas em Santo Tirso avançam para greve

A. C. C. Hoje às 20:00 Facebook

Os funcionários da empresa ICA que trabalham nas cantinas escolares do 1º ciclo de Santo Tirso e que estão a ser despedidos vão avançar para uma greve no dia 6 de janeiro, altura em que deverão ser recontratados, adiantou ao JN Francisco Figueiredo, do Sindicato de Hotelaria do Norte.

Com "contratos até ao final do 1.º período" letivo, "quase 40 trabalhadores" da ICA - Indústria e Comércio Alimentar, que tem a concessão daquele serviço de refeições escolares, receberam cartas de despedimento, e reuniram-se na tarde de quarta-feira, na delegação de Santo Tirso do sindicato, para definir formas de luta.

De acordo com o dirigente sindical, nesta quinta-feira "vai ser enviado o pré-aviso de greve. Se, até lá, os problemas não forem resolvidos, os trabalhadores vão estar concentrados no dia 6 de janeiro, a partir das 8.30 horas, à porta da Câmara de Santo Tirso".

"Foi pedida, há dias, uma reunião à Câmara Municipal, com a presença da empresa, e até agora não tivemos resposta", lamentou Francisco Figueiredo, que explicou que se pretende que "os trabalhadores que trabalham nas cantinas de setembro a julho passem a efetivos e que aqueles cujas cantinas não estão abertas até ao final de julho tenham contratos até ao fim do ano letivo". É ainda exigido que sejam liquidadas "dívidas relativas ao subsídio de férias", entre outras reivindicações.

Em comunicado, a Autarquia de Santo Tirso vinca que tem com a ICA um "contrato de prestação de serviços" para o fornecimento de refeições em 32 escolas, pelo que "o vínculo contratual entre as colaboradoras é com a empresa e não com a Câmara". O Município afirma que "é falso que o Sindicato de Hotelaria do Norte tenha endereçado à Câmara de Santo Tirso, na última sexta-feira, um pedido de reunião urgente", e sublinha que "as reivindicações são alheias à Câmara, uma vez que se trata de funcionários da ICA", que "tem afetas ao Município 73 colaboradoras".

O JN questionou a​​​​​​​ICA - Indústria e Comércio Alimentar, mas não obteve resposta em tempo útil.