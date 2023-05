Transportes de Santo Tirso entram no Andante a 1 de junho

Beatriz Guerra Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Transportes Urbanos de Santo Tirso (TUST) vão passar a integrar o sistema de bilhética intermodal Andante a partir de 1 de junho. No mesmo dia entra em vigor a Linha Empresarial, que vai assegurar a ligação entre a estação ferroviária e a zona empresarial da Ermida.

A mudança para o Andante será acompanhada por alterações em várias linhas. Os percursos e os horários serão ajustados e haverá um aumento da área abrangida e do número de paragens existentes, que passa de 129 para cerca de 160, quantifica a Câmara de Santo Tirso, em comunicado.

"Estes ajustamentos visam, por um lado, rentabilizar os TUST até à entrada em funcionamento da Mobiave, que passará a gerir a rede de transportes públicos rodoviários desde a Zona Nascente até à cidade de Santo Tirso, e por outro aumentar a sua eficácia através da melhoria dos serviços à população, nomeadamente da frota disponível", explica Alberto Costa, presidente da Autarquia, citado no comunicado.

PUB

Para a população ficar a conhecer os novos trajetos, as viagens serão gratuitas em todas as linhas nos dois primeiros fins de semana de junho (dias 3, 4, 10 e 11).

O Andante é o título válido para todos os transportes públicos da Área Metropolitana do Porto e permite viajar nos comboios urbanos, no metro do Porto e nos autocarros da STCP. Este título tem um preço de 30 euros (municipal ou 3Z) ou de 40 euros (metropolitano). Segundo o Município, é uma alternativa para o passe geral dos TUST, útil para quem faz deslocações noutros municípios da Área Metropolitana do Porto.

Com as alterações, os TUST passam a ter um passe sénior por 13.90 euros, para além do título simples a bordo (1,65 euros) e dos títulos multiviagens (1,27 euros).

Relativamente ao ajustamento das linhas, a Linha 1 passa a ser chamada Linha Empresarial, sendo que vai servir especialmente a zona empresarial da Ermida. A Câmara explica que esta linha vai utilizar uma "viatura especificamente caracterizada, em horários articulados com a linha ferroviária Porto-Guimarães e com os horários da maioria das empresas instaladas na Ermida". Acrescenta ainda que irá parar na Central de Transportes e na Aenida Sousa Cruz, aproximando assim "o centro da cidade de Santo Tirso da estação ferroviária."

A Linha 3 irá unir as localidades de Areias, Via Torre e Via Pinheirinho e terá mais "três horários a ligar a zona sul de Areias, passando a servir a zona da antiga estação, bem como a atual estação ferroviária (pela Rua Alexandre Lima Carneiro) e a Fábrica de Santo Thyrso".

A Linha 4 - Santa Cristina Via Ermida / Via Merouços - vai garantir a passagem pelas escolas para evitar a necessidade de transbordo e dar oportunidade aos estudantes de almoçarem em casa com um horário ajustado. Passa ainda a servir a zona do cemitério e o hipermercado, as populações da Rua Santo André (Ermida) e da Avenida Luís Areal (Tarrio).

A Linha 5, que faz a ligação entre a Central de Transportes e Burgães, será ajustado o horário do almoço (13.30 horas).

A Linha 6 - São Miguel Via Bairro/Via Area - unirá o Bairro a Santa Cristina e passa a servir o Centro de Saúde de Santo Tirso, a zona do cemitério e do hipermercado. Serão acrescentados quatro horários à semana e dois ao fim de semana, altura em que terá paragem na igreja de S. Miguel.

A Linha 7 - Várzea Via Argemil / Via Carvoeira - vai efetuar um percurso circular entre S. Bento da Batalha, Argemil, Várzea, Fontiscos, Foral e Carvoeira. Passa a servir toda a extensão da Rua de S. Bento da Batalha e faz paragem na Zona Empresarial do Alto da Cruz.

À exceção da Linha Empresarial, todas as restantes passam a dispor de ligações de ida e volta ajustadas aos horários das missas de sábado e de domingo das respetivas paróquias.

Os passes da TUST podem ser adquiridos na loja TUST da Central de Transportes. Já o Andante pode ser requisitado no Espaço do Munícipe, na Câmara Municipal de Santo Tirso.