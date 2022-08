Andores gigantes saem mesmo à rua na Trofa após dificuldades

Primeiro, não havia quem quisesse encabeçar uma comissão para organizar as festas. Depois, faltaram voluntários para compor o grupo e coordenar cada departamento. Entretanto, também houve dificuldades em encontrar quem levasse os cortejos para a frente. E para tratar dos andores gigantes com que a Trofa honra a Senhora das Dores.

Com as festas na rua, continua a faltar gente - como figurantes para a procissão - para fazer a maior romaria do concelho, mas a comissão que ficou constituída apenas em maio conseguiu o milagre de dar à luz um cartaz "para todas as idades" e com "um orçamento mais reduzido: menos 60% em relação a anos anteriores", adianta Mário Moreira.

empreitada difícil