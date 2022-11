Animação natalícia toma conta da Trofa

Daniela Correia Hoje às 12:12 Facebook

Uma árvore de Natal com 16 metros de altura na Praça dos Paços do Concelho da Trofa é a grande novidade do programa festivo preparado pela Autarquia, que arranca a 1 de dezembro.

O "Mercado de Natal" será inaugurado no primeiro dia de dezembro, às 15 horas, "com uma mega parada de Natal que vai percorrer o centro da cidade". A iniciativa permanecerá aberta ao público até dia 23 de dezembro.

Feira do Livro, animação de rua, comboio de Natal, mercadinho, mega rampa de gelo, pista de "bumpers cars", divertimentos, Casa do Pai Natal, presépio gigante, Ateliês, concertos e street food fazem parte da programação.

"A Alameda da Estação e os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro serão os locais por onde a animação natalícia, de acesso gratuito, será constante", garante a Câmara.