Autarca da Trofa vai doar salário de abril a instituições de solidariedade

Ana Correia Costa Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, vai doar um mês de ordenado a instituições de solidariedade social do concelho.

"Prescindo do meu salário do mês de abril, enquanto presidente de câmara, e vou doá-lo às IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social]", revelou o social-democrata ao JN, sublinhando que o gesto "é uma pequena gota". Representa um donativo de cerca de 2400 euros.

O autarca disse ainda ter lançado o "desafio" a outros políticos e contou ter-se inspirado num "casal que vive de forma humilde e que fez viseiras para as IPSS", entregando-as na Câmara da Trofa.

"Desafio o presidente da República, os banqueiros, o presidente do Banco de Portugal, os que têm subvenções vitalícias, que foram deputados, para que prescindam de apenas um mês dos seus salários e façam essa doação aos concelhos do interior. Se todos formos solidários, vamos colher no futuro", apela o autarca.