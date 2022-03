Um autocarro foi totalmente consumido pelas chamas, na tarde desta terça-feira, na A41, junto à saída para o Hospital Privado de Alfena, no sentido Sul-Norte, na Trofa.

O alerta para um incêndio de uma viatura pesada de transporte de passageiros foi dado pelas 16.20 HORAS.

O veículo "ardeu na totalidade" confirmou fonte do do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, não se registando, contudo, quaisquer feridos.