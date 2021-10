Adriana Castro Hoje às 14:32 Facebook

Um incêndio no futuro edifício dos Paços do Concelho, na Trofa, que deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira, está a mobilizar os bombeiros do concelho.

Os Bombeiros Voluntários da Trofa receberam o alerta às 13.55 horas e estão no local, no centro da Trofa.