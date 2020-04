Câmara da Trofa faz testes em lares do concelho

Ana Correia Costa Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os utentes de lares e instituições de solidariedade social da Trofa estão a fazer testes ao novo coronavírus. No total, serão feitos 182 testes, afirma fonte da Câmara.

Os testes começaram a ser realizados este sábado, no lar do Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Bougado, onde foram efetuadas 38 testagens. Os resultados ainda não são conhecidos.

No entanto, e de acordo com o presidente da instituição, todos os 32 colaboradores já tinham dado negativo para a Covid-19. "É uma boa notícia que recebi hoje", adianta ao JN o padre Luciano Lagoa, referindo que os testes aos funcionários do lar foram efetuados pela instituição, que teve o "patrocínio de uma empresa" local na área da distribuição alimentar.

Esta terça-feira é a vez de os utentes do Lar Imaculada Conceição fazerem o teste. Depois será a vez do lar Alfredo Carriço. Nestas duas instituições serão testados 107 utentes.

No próximo sábado serão feitos testes a 37 utentes do lar do Centro Social e Paroquial de S. Mamede do Coronado.

De acordo com a Câmara, serão feitos 182 testes, no total. A ação de rastreio é cofinanciada em 50% pelo Grupo Trofa Saúde, sendo a restante verba assegurada pelo Município.