Camião de matérias perigosas despista-se e corta rua na Trofa

Um camião cisterna de transporte de matérias perigosas despistou-se, esta quarta-feira, na Avenida do Empreendedor, na Trofa. A rua permanece cortada e, devido ao derrame de produto na via, só será reaberta após as operações de limpeza. O motorista foi assistido no local.

O acidente ocorreu às 16.40 horas desta sexta-feira. Um camião cisterna, que transportava matérias perigosas, despistou-se na Avenida do Empreendedor, na Trofa. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa, o motorista foi assistido no local, sem necessidade de transporte hospitalar. A corporação desconhece qual a matéria perigosa em causa.

Na sequência do despiste, parte do produto transportado foi derramado na via, obrigando a manter a rua cortada até à conclusão das operações de limpeza.