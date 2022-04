Cancelamento de assembleia na Trofa leva PS a apresentar queixa

A sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Bougado que tinha sido convocada para quarta-feira à noite, para a votação da desagregação da união de freguesias, não se realizou e a concelhia do PS anunciou, esta quinta-feira, em comunicado, que vai apresentar uma queixa "a todas as instâncias próprias".

Marcada para as 21.30 horas pela Mesa da Assembleia, a sessão acabou por ser "cancelada" em cima da hora, para espanto das cerca de três dezenas de pessoas que aguardavam pela abertura das portas do polo da Junta situado em Santiago de Bougado. À entrada do edifício, tinha sido afixado um "aviso à população", dando conta de que o órgão não poderia reunir por falta de quórum e de documentação.

"Considerando os elevados pedidos de substituição recebidos pela Mesa da Assembleia, muitos deles recebidos em cima da hora, tornou-se incompatível garantir as substituições dos membros. Aliado a este constrangimento, a falta de alguma documentação necessária para a instrução da proposta", lia-se no aviso de "cancelamento da sessão extraordinária".

Em comunicado, os socialistas falam numa "clara violação da lei, que motivará a apresentação de uma queixa do PS Trofa a todas as instâncias próprias (ANAFRE, DGAL, entre outras)". "O ponto único da agenda desta assembleia - apreciação e votação para desagregação da Freguesia de Bougado, assunto prioritário para um amplo e consensual grupo de fregueses, ficou assim por debater", sublinha o PS.

Ao JN, o presidente da concelhia socialista, Amadeu Dias, salienta que "é ilegal e muito grave que uma assembleia de freguesia, convocada de forma extraordinária por parte da bancada da coligação PSD/CDS-PP, com um único propósito, seja cancelada em cima da hora com um conjunto de justificações incoerentes com a própria convocatória".

"As desculpas apresentadas, de tão esfarrapadas, roçam o ridículo e atentam à moralidade democrática. Não se pode aceitar que, a uma hora da assembleia, se invoque a falta de documentação que sustente a ordem de trabalhos com um único ponto e que se aceite a dificuldade de encontrar substitutos para os deputados do PSD na Assembleia de Freguesia que se escusaram a exercer o seu papel de eleitos e representantes do povo de Bougado", refere, ainda, o comunicado do PS.

Contactado pelo JN, o presidente da Mesa da Assembleia, Vítor Martins, que assinou a convocatória e o respetivo cancelamento, disse não querer comentar a situação.