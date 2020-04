Cão reencontra-se com o dono depois de andar quatro anos perdido

Ana Correia Costa Hoje às 12:29 Facebook

João Alves, um enfermeiro e bombeiro de Santo Tirso, reencontrou na terça-feira o cão que tinha desaparecido há quatro anos. O animal foi encontrado por funcionários do canil municipal da Trofa, na zona de Covelas.

O cão foi recolhido na manhã de terça-feira, após ter sido visto a vaguear pelas ruas da freguesia. Depois de assistido pela equipa do canil, a verificação do chip permitiu chegar até ao dono. O reencontro aconteceu no mesmo dia.

Na página de Facebook pessoal, João Alves agradeceu o facto de o animal ter sido encontrado. "Após quatro anos, três meses e 21 dias... ele apareceu! Obrigado", escreveu o enfermeiro, que publicou fotos do reencontro.