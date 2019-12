Carro embate em viaturas da Brisa e da GNR na A3. Dois militares feridos

Hoje às 19:36 Facebook

Dois militares da GNR ficaram feridos, este domingo, no seguimento do choque de uma viatura contra um carro da Brisa e outro da GNR que faziam sinalização de um acidente anterior na A3, junto à Trofa, distrito do Porto.

De acordo com fonte da GNR, o acidente ocorreu às 17.09 horas, ao quilómetro 16 da A3.

Tanto o veículo da Brisa como o da GNR encontravam-se a fazer a sinalização de um acidente que tinha acontecido naquele local quando um outro ligeiro veio embater nestes carros.

No seguimento deste choque, dois militares da GNR ficaram ligeiramente feridos, adiantou a mesma fonte desta força de segurança.