Ciclovia esbarra numa moradia e abre incompleta

Via ciclável do Coronado travada por processo judicial. Câmara da Trofa reclama terreno e caso está em tribunal.

O corredor pedonal e ciclável do Coronado, na Trofa, teve honras inaugurais de domingo, com a bênção do padre da freguesia e os decibéis de um programa televisivo em direto, mas abriu ao público incompleto, com uma parte do troço a esbarrar numa moradia e num processo judicial.

O presidente da Câmara, Sérgio Humberto, fez questão de lembrar o imbróglio durante o discurso de inauguração, justificando que, junto à Rua dos Descobrimentos, em S. Romão do Coronado, a ciclovia "não está pronta e é interrompida", por não ter sido dirimido um diferendo relativo à posse de uma parcela de terreno - com cerca de quatro metros de largura e 15 de comprimento -, que, apesar de integrar as traseiras de uma habitação, foi incluído no projeto da via, construída apesar de chocar com a propriedade.