Coro infantil da Trofa tem dez elementos infetados com covid-19

As atividades dos Meninos Cantores do Município da Trofa foram canceladas devido ao surto de covid-19 verificado, no fim-de-semana, entre os elementos que compõem o coro. Segundo a maestrina Antónia Serra, que dirige a formação, há dez casos confirmados, estando quatro a aguardar o resultado do teste.

Ao JN, a responsável, que também testou positivo, explicou que o coro tem ensaiado "dividido em grupos", sendo que no "grupo dos mais velhos", que tem 15 elementos e ensaia à segunda e à quinta-feira, "havia uma menina que andava com sintomas desde terça-feira e que, na quinta-feira, fez o dia normal e foi ao ensaio, à noite".

Foi a partir do resultado positivo daquela criança a um teste rápido feito em casa, e a respetiva comunicação às autoridades de saúde, que começou o rastreio ao coro. Com a confirmação do resultado positivo da criança, Antónia Serra cancelou as atividades dos Meninos Cantores, nomeadamente os concertos de domingo passado e o da próxima quinta-feira.

Segundo a maestrina, as crianças "nunca estiveram sem máscara" nos ensaios. "Só eu não uso máscara, para facilitar a articulação e a dicção. E também não usa a menina mais nova, de oito anos", referiu, salientando que "todo o processo foi tratado com muito rigor pela delegação de saúde, que pôs toda a gente em isolamento".

De acordo com a responsável, "uma menina do coro fez o teste para saber a origem da infeção, e foi detetada a [variante] ómicron", à qual é atribuído um maior índice de transmissibilidade.