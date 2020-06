Da missa "drive-in" ao trio elétrico, os padres da Trofa deram a volta à pandemia

Ana Correia Costa Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro padres do concelho da Trofa não mediram esforços e guiaram-se pela imaginação para fintar as restrições impostas pela covid-19, criando pontes até aos paroquianos.

Missas campais e em modo "drive-in", um jovem padre num trio elétrico a cantar em dueto com José Malhoa, o compasso da Páscoa em jipes, um quarteto de párocos para celebrar o tríduo pascal, missas transmitidas em direto no Facebook e, até, colunas de som no adro da igreja, para que os fiéis que ficam à porta do templo - encolhido na capacidade, em nome do distanciamento social imposto pela pandemia - possam acompanhar a celebração.