Deputados do PS alertaram para a urgência da obra do metro

Foi para assinalar os 21 anos sobre a passagem do último comboio no Muro, na Trofa, e alertar para a urgência da obra do metro que os deputados do PS eleitos pelo círculo do Porto visitaram, esta segunda-feira, a antiga estação ferroviária, que há duas décadas se encontra ao abandono.

"A vinda do metro até à Trofa, servindo as nossas freguesias, em particular a do Muro, é determinante para o desenvolvimento, não apenas do concelho, mas também de toda a região", vincou Amadeu Dias, que preside ao PS Trofa.

"A concelhia da Trofa decidiu convidar os deputados para perceberem a urgência desta obra e ouvirem no terreno os prejuízos sentidos por esta população, que não tem uma rede de transportes públicos decente há mais de duas décadas", afirmou o também vereador do PS.

Aludindo ao anúncio feito pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, sobre a inclusão da extensão da linha do metro até à Trofa no novo quadro comunitário de apoio, Amadeu Dias sublinhou que, "assegurada a vinda, importa agora definir o melhor traçado desta linha".

"Preocupa-nos que esta solução sirva a grande malha urbana, atravessando também o centro do concelho, para assim servir o maior número de pessoas, tal como acontece nas outras linhas do metro, e que, obviamente, tenha ligação à estação de comboios da Trofa", referiu o líder da concelhia socialista, frisando que o PS "esteve sempre ao lado da população afetada".