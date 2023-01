Derrocada na Trofa: "Não podemos estar aqui presos toda a vida"

Se era "com dificuldade" que se passava pela Rua das Mimosas desde que a calçada foi levantada, em maio de 2022, agora é impossível percorrer o arruamento de Alvarelhos, na Trofa, já que a derrocada do muro de uma habitação, no final do ano, deixou a artéria intransitável. De carro e a pé.

Um mês após o incidente, o enorme amontoado de pedras continua a obrigar os moradores a "dar uma volta grande" para fazer percursos curtos. "Temos de ir ao Porto para chegar à Trofa", ironiza Otília Silva, que mora na Rua das Mimosas há um quarto de século e nota que o estado da via "piorou".

"É complicado. Ninguém tem culpa do que aconteceu, mas não podemos estar aqui presos toda a vida", atalha José Lopes, que divide a casa e a vida com Otília. "Por estes dias tive de ir ao Porto. Chamei o táxi e ele teve de ir dar a volta, porque não se aventura a passar pela rua estreita para chegar aqui", conta o morador.