Desaparecida na Trofa estava morta dentro de um poço

Foi encontrada sem vida a mulher que estava desaparecida desde sexta-feira, no centro da Trofa. O corpo de Maria José Silva Carneiro Azevedo, de 67 anos, foi detetado no interior de um poço, na Rua Afonso Albuquerque, cerca das 12.30 horas deste domingo.

A sexagenária foi encontrada pela Proteção Civil da Trofa e pela GNR, que tinha pedido ao proprietário do terreno para visionar as imagens do sistema de videovigilância, que mostraram a mulher a entrar na propriedade onde se encontra o poço.

O corpo foi retirado pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, que mobilizaram para o local nove operacionais. O cadáver foi transportado para o IML de Guimarães.

A mulher terá sido vista pela última vez ao final da manhã de sexta-feira, na Rua Poeta António Boto, perto do Parque Nossa Senhora das Dores, mas não regressou a casa para almoçar, como seria expectável, após ter estado a fazer limpezas numa residência.

A família já tinha participado o desaparecimento às autoridades, e procurava a mulher por toda a cidade, disse ao JN Luís Azevedo, filho de Maria José, sublinhando que a mãe não conseguiria percorrer uma grande distância a pé, devido a "problemas num joelho".

À proprietária da habitação onde fazia limpezas, a sexagenária terá adiantado que iria "buscar flores" a campos nas imediações, como por vezes fazia, relatou ainda o filho, indicando que Maria José Silva Carneiro Azevedo estaria vestida com roupas em tons de azul.