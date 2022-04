Despiste de camião na A3 faz dois feridos e congestiona trânsito

O despiste de um camião na A3, na manhã desta sexta-feira, provocou dois feridos ligeiros e está a congestionar a autoestrada nos dois sentidos, na zona da Trofa.

O acidente ocorreu cerca das 11.30 horas, no sentido Porto-Braga, na zona de Covelas, Trofa, já perto da saída para Santo Tirso e Trofa. O pesado de mercadorias despistou-se e embateu com violência no separador central, acabando por condicionar as duas faixas de rodagem da esquerda em ambos os sentidos da A3.

Ao que o JN apurou, os dois ocupantes do camião tiveram de ser desencarcerados pelos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, que acionaram para o local três viaturas. As vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

Além da corporação de Ermesinde, foram mobilizados meios de socorro do INEM. No local está a Brigada de Trânsito da GNR e elementos da Brisa.