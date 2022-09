Dois feridos em colisão seguida de atropelamento na Trofa

Duas pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira à tarde, na Trofa, na sequência de uma colisão entre dois veículos seguida de atropelamento. As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários da Trofa.

O acidente deu-se por volta das 17 horas na EN14, perto do estádio do Trofense, no sentido Trofa/Porto. Ao que o JN apurou, uma das viaturas envolvidas parou para ceder passagem a um peão, uma mulher de 26 anos que se encontrava na passadeira, mas o carro que seguia atrás embateu na traseira do veículo que se tinha imobilizado, levando a que este atropelasse a transeunte.

A mulher e o condutor da viatura que a atropelou, de 40 anos, sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportados para o hospital - uma vítima seguiu para Santo Tirso e a outra para Famalicão.

Além dos Bombeiros da Trofa, que mobilizaram duas ambulâncias, foram acionados para o local a ambulância SIV de Santo Tirso e a GNR.