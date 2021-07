Duas décadas à espera que a linha de metro da Trofa saia do papel

Ana Correia Costa Hoje às 20:04 Facebook

A linha de metro até à Trofa estava prevista para a primeira fase da rede de metro, mas nunca chegou a ser construída.

Quilómetros de tinta já correram sem que um só centímetro da prometida linha do metro tenha avançado até à Trofa, concelho que há quase 20 anos disse adeus ao comboio de via estreita para poder receber o novo meio de transporte que, então, se estreava no Porto, começando a interligar a malha urbana.

Refém de uma congestionada EN14, a população - sobretudo a que habita na zona sul do município, desde sempre mais voltada para a Maia, onde o metro parou, do que para a Trofa - nunca calou a revolta pela "injustiça" de ter ficado sem o transporte que a partir de 1932 permitiu fixar ali moradores. Afinal, são apenas uns 20 quilómetros até ao Porto, e o comboio chegava à Trindade em meia hora.