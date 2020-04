Empresa da Trofa dispensa 500 trabalhadores

Ana Correia Costa Hoje às 17:01 Facebook

A Preh, uma empresa de componentes elétricos situada na Trofa, vai "rescindir contrato com mais de 500 trabalhadores com vínculos precários", denuncia a União de Sindicatos do Porto, que, em comunicado, fala numa situação "selvagem e atroz". O PCP já questionou o Governo sobre este caso.

De acordo com a União de Sindicatos do Porto, a Preh "tem no seu total quase tantos trabalhadores com vínculos precários como trabalhadores efetivos, num total de cerca de 1500", e "tenta por todos os meios reduzir as perdas ao máximo e manter os seus chorudos lucros".

A estrutura sindical revela ainda que a empresa "impõe o gozo de uma semana de férias aos restantes trabalhadores, sabendo que não o pode fazer unilateralmente". No que toca à utilização de equipamentos de proteção individual, a União de Sindicatos afirma que a Preh "exige aos trabalhadores que o equipamento, incluindo máscaras, dure uma semana, sabendo muito bem que, a ser assim, esta é apenas uma medida para enganar as entidades competentes e fazer de conta que se está a fazer alguma coisa".

O PCP já remeteu um ofício ao Governo, pedindo uma intervenção. "A situação que o país enfrenta não pode ser argumento para que o Governo se demita das suas funções de fiscalização e de garantia do cumprimento e respeito pelos direitos dos trabalhadores", vincam os comunistas.

O JN contactou a Preh para obter esclarecimentos, e aguarda uma resposta da empresa.