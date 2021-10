Encontrado homem desaparecido na Trofa 

Ana Correia Costa Hoje às 12:55 Facebook

Um homem de 64 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira, na zona da Maganha, na Trofa, foi encontrado na manhã deste domingo por um popular que cooperava nas buscas.

Artur Sá tinha sido dado como desaparecido pela família ao final da tarde de sexta-feira, e no sábado foram para o terreno elementos da GNR - incluindo equipas cinotécnicas - e dos Bombeiros da Trofa, que nas operações de busca contaram com a cooperação de populares e de praticantes de BTT.

Foi um dos populares que participava nas buscas quem encontrou o homem, por volta das 11 horas, num terreno vedado na zona do Sanguinhal, perto de casa do homem. Artur Sá estava desorientado e em hipotermia, tendo sido assistido no local e encaminhado para o hospital, para ser observado. Além de sofrer de algumas patologias psicológicas, Artur Sá tem graves problemas auditivos e de visão.