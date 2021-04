Espaço do Cidadão em freguesia da Trofa para "aproximar serviços" da população

Ana Correia Costa Hoje às 19:26 Facebook

"Foi um dois em um": S. Mamede do Coronado, freguesia no extremo sul do concelho da Trofa, tem agora um pólo da Junta com instalações mais amplas e ganhou os serviços do Espaço do Cidadão, a funcionar no mesmo edifício.

A inauguração decorreu esta sexta-feira, com a presença da ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão.

"Tivemos a possibilidade de candidatar a freguesia do Coronado ao Espaço do Cidadão, e não quisemos perder esta oportunidade", disse ao JN o presidente da Junta, José Ferreira, adiantando que foi feito um investimento de 2500 euros para a instalação desta valência.

"No mesmo edifício, temos três serviços: a Junta, os CTT - que já existiam - e o Espaço do Cidadão", enumerou o autarca, que explicou que a instalação da nova valência teve como objetivo "descentralizar serviços e aproximá-los dos cidadãos", já que S. Mamede do Coronado é "deficitária" a nível de transportes públicos.

As três valências estão a funcionar nas antigas instalações do Novo Banco, no edifício onde já existia o pólo da Junta do Coronado, na zona da Feira Nova, mas num espaço com "uma área cinco vezes maior", de cerca de 300 metros quadrados, que oferece a "possibilidade de crescer e ser dotado de outras valências, como uma caixa Multibanco", adiantou.

José Ferreira acredita que, à semelhança do que sucede com os correios, o Espaço do Cidadão vai servir também a população das "freguesias vizinhas do concelho da Maia", abrangendo, assim, um total de "20 mil habitantes".

"São praticamente 50 serviços que estão disponíveis, desde a renovação da carta de condução e cartão de cidadão até à Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações", elenca o presidente da Junta. "Desde que abrimos, há uma semana, já atendemos 30 pedidos, o que demonstra bem a necessidade que existe, e que vai em crescendo", sublinhou.