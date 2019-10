Ferido grave em despiste na A3, com "voo" e queda em ribeiro

Ana Correia Costa Hoje às 00:29 Facebook

Um homem de 32 anos sofreu ferimentos graves quando a viatura que conduzia se despistou na A3 e caiu num ribeiro, na noite de quinta-feira, no concelho da Trofa.

O acidente ocorreu poucos minutos antes das 23 horas, ao quilómetro 16, no sentido Braga/Porto, na zona de Covelas, Trofa.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários da Trofa, Filipe Coutinho, o veículo ligeiro "voou mais de 30 metros: passou por cima de uma estrada em baixo, bateu no monte, capotou e caiu num ribeiro perto do campo de futebol de Covelas".

O veículo imobilizou-se no ribeiro com as rodas voltadas para cima. O local e as condições em que a viatura ficou imobilizada dificultaram as operações de resgate da vítima, levadas a cabo pelos Bombeiros da Trofa, que acorreram ao sinistro com 11 elementos e quatro viaturas.

Além dos Bombeiros da Trofa, esteve no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João. O ferido foi transportado para esta unidade hospitalar do Porto.