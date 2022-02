Ferido grave em colisão violenta na EN14 na Trofa

Um homem de 24 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente ocorrido às 8.20 horas deste sábado, na EN14, na zona do Muro, na Trofa.

O automóvel conduzido pela vítima e um camião que circulava no sentido oposto colidiram violentamente na reta da Carriça, perto da Junta de Freguesia do Muro.

O condutor da viatura ligeira teve de ser desencarcerado pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, que mobilizaram para o acidente 13 operacionais e quatro viaturas. No socorro estão ainda as equipas da ambulância SIV de Santo Tirso e VMER do Hospital de S. João, que se encontram a prestar assistência ao ferido no local.

O trânsito está cortado nos dois sentidos e está a ser desviado pela GNR.