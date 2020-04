Funcionária de apoio domiciliário da Misericórdia da Trofa está infetada

Ana Correia Costa Hoje às 12:16 Facebook

Uma funcionária do serviço de apoio domiciliário da Santa Casa da Misericórdia da Trofa está infetada com o novo coronavírus, soube o JN.

A diretora técnica da instituição, Zélia Reis, confirmou a informação, adiantando que só foi possível detetar o caso graças ao rastreio promovido pela Misericórdia, já que a trabalhadora se encontrava "assintomática". Testou positivo no início do mês, e encontra-se isolada em casa desde então.

A responsável assegurou, contudo, que "nos lares da Misericórdia da Trofa não há qualquer utente ou funcionário positivo" para coronavírus. "Os nossos utentes foram todos rastreados e todos deram negativo", adiantou Zélia Reis, lembrando que os testes aos idosos dos dois lares - Imaculada Conceição e Alfredo Carriço - foram assegurados pela Câmara da Trofa em parceria com o Grupo Trofa Saúde.

"O único caso positivo que temos é uma funcionária do serviço de apoio domiciliário", sublinha a diretora técnica da instituição, indicando que o mesmo "foi detetado porque a Misericórdia tomou a iniciativa de rastrear todos os funcionários", num total de mais de 100. "Terminamos a primeira ronda e estamos a iniciar a segunda volta de testes aos funcionários", revelou.

"Estamos a tomar todas as medidas para evitar ao máximo que possa haver uma situação complicada", garantiu Zélia Reis, que explicou que as equipas do apoio domiciliário "foram colocadas num edifício separado" dos lares e "sem contacto" com estes.

Além desta precaução, a Misericórdia implementou, entre outras medidas, um regime de trabalho rotativo, a utilização de circuitos diferenciados, o uso de equipamentos de proteção individual e a medição da temperatura "à entrada de todos os funcionários".