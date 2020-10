Funcionário infetado na Câmara da Trofa põe Executivo em isolamento

Ana Correia Costa Hoje às 00:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Os membros do Executivo municipal da Trofa eleitos pela coligação PSD/CDS estão em isolamento por terem contactado com um funcionário infetado com o novo coronavírus, anunciou a Autarquia ao final da noite de domingo.

Em comunicado publicado na página de Facebook da Câmara, é explicado que "os membros do Executivo Municipal estão, a partir de hoje, em isolamento profilático preventivo por determinação do Delegado de Saúde da Trofa, por terem contactado com um colaborador da Autarquia, que testou positivo à Covid-19".

A Câmara adianta ainda que "esta situação continuará a ser acompanhada pelo Delegado de Saúde, que tomou todas as medidas que considerou necessárias e adequadas", e que a gestão autárquica "será efetuada, durante este período, de forma não presencial".

Segundo o JN apurou, a medida não se estende aos dois vereadores do PS, que não estão a tempo integral na Câmara.