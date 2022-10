Homem morre atropelado por camião na Trofa

Alfredo Teixeira Hoje às 09:52 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos foi atropelado mortalmente na manhã desta segunda-feira na Rua das Fontainhas, na Trofa.

Desconhecem-se as causas do acidente mas, de acordo com os bombeiros locais, a vítima terá sido colhida por um camião, tendo tido morte imediata.

O alerta ocorreu às 7.35 horas e no local, para além dos Bombeiros Voluntários da Trofa, esteve uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) dos Bombeiros de Santo Tirso e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dos Bombeiros de Famalicão.