Ana Correia Costa Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com 77 anos morreu atropelada na EN104, no concelho da Trofa, na tarde de quinta-feira.

O acidente ocorreu perto do restaurante Flor do Ave, em Santiago de Bougado. No local estão os Bombeiros Voluntários da Trofa, meios do INEM e a GNR.