Idoso é a primeira vítima mortal de Covid-19 no concelho da Trofa

Um homem de 90 anos, da Trofa, que estava infetado com o novo coronavírus morreu no sábado, no Hospital de S. João, no Porto, onde se encontrava internado, confirmou o JN.

O idoso, um agricultor residente na freguesia do Muro, é a primeira vítima mortal da Covid-19 na Trofa. A informação foi confirmada ao JN por várias fontes, inclusive pelo presidente da Junta do Muro, José Martins.

O autarca assegurou, contudo, que a infeção registada na família do Muro "é uma situação muito pontual" na freguesia. "É um caso isolado, e não há aqui nenhum foco que se tenha alastrado", garantiu.

O filho do idoso, que tem 60 anos, está internado no S. João com Covid-19, confirmou ainda José Martins.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, o concelho da Trofa regista, neste domingo, 29 casos positivos de Covid-19, quase o dobro relativamente a sábado.