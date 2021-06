Ana Correia Costa Hoje às 17:27 Facebook

Vários meios estão a combater um incêndio que deflagrou, cerca das 16 horas desta terça-feira, em Covelas, no concelho da Trofa, numa zona florestal.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão no terreno 51 operacionais apoiados por 12 viaturas e um meio aéreo.