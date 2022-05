Incêndio danifica parte de tinturaria na Trofa

JN Hoje às 09:53 Facebook

Um incêndio danificou, na madrugada deste domingo, parte de uma empresa de tinturaria e acabamentos têxteis na Trofa. Não há feridos a registar.

O alarme para o incêndio soou no quartel dos bombeiros da Trofa por volta das 5.40 horas. As chamas deflagraram na rua 16 de maio, tendo danificado uma parte do edifício dedicado à tinturaria da empresa ETM. A empresa não se encontrava a laborar e não há feridos a registar.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.

No combate às chamas estiveram 32 operacionais dos bombeiros da Trofa, Moreira da Maia, Vila das Aves e Tirsenses, apoiados por 11 veículos. No local esteve ainda a GNR.