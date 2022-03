Incêndio em apartamento desalojou casal

Um incêndio que deflagrou ao início da manhã de sábado, na sala de um apartamento, na Trofa, desalojou um jovem casal.

Acionados pelas 7.08 horas, os Bombeiros Voluntários da Trofa combateram o fogo, que destruiu a sala de estar e danificou a cozinha da habitação, situada na zona de Paradela.

De acordo com o chefe Eduardo Cruz, que comandou no local as operações de combate ao incêndio, o apartamento "ficou sem condições de habitabilidade, e o casal, com cerca de 30 anos, foi realojado em casa de familiares". Segundo o operacional, "o prédio, que tem dois andares, foi evacuado por precaução", tendo os moradores regressado entretanto às suas casas.

Para o local foram acionados 11 bombeiros e quatro viaturas. Não houve feridos a registar.