Incêndio em zona de mato junto a casas na Trofa

Ana Correia Costa Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou esta tarde de segunda-feira, na Trofa, na mesma zona onde este domingo já tinha ardido uma área reduzida. No local estiveram várias corporações do concelho.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, os bombeiros estiveram no local a combater o incêndio e a garantir que as chamas não se aproximassem das habitações.

O alerta para o incêndio deu-se cerca das 14.30 horas e ficou restrito a uma zona de mato em Trinaterra, em S. Mamede do Coronado, Trofa. Terá sido um reacendimento do incêndio deste domingo que, apesar de ter ficado restrito a uma área bastante reduzida, houve dificuldades no combate ao fogo devido às condições do terreno, cujos acessos são difíceis. O fogo foi dominado pelas 23 horas, mas os bombeiros ficaram em vigilância durante a noite e manhã.

O reacendimento desta tarde ficou dominado cerca de duas horas após o alerta e, para o combate, foram mobilizadas várias corporações do distrito e um helicóptero.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Trofa, João Pedro Goulart, "o vento estava forte, e o fogo propagou-se rapidamente. Uma das frentes esteve junto das casas, mas não as colocou em risco", uma vez que os bombeiros estiveram empenhados em protegê-las. Ainda segundo o operacional, que comandou as operações no local, "a estrada [Rua Vale do Coronado] esteve cortada, para permitir a movimentação dos veículos dos bombeiros em segurança".

"As dificuldades foram em chegar à frente do fogo e as mudanças repentinas dos ventos locais", adiantou Goulart.