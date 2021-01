Instalado primeiro posto de carregamento de veículos na Trofa

JN Hoje às 13:09 Facebook

Entrou em funcionamento o primeiro posto de carregamento para veículos elétricos na Trofa. O equipamento foi instalado na Rua Dr. Serafim Lima, no centro da cidade.

O concelho passa a fazer parte, assim, da Rede Nacional de Mobilidade Elétrica MOBI-E.

"O posto de carregamento normal para veículos elétricos contém dois pontos de 22 kW, e está localizado na Rua Dr. Serafim Lima. Instalado pela empresa pública MOBI-E, S.A., o equipamento tem utilização gratuita, contando com dois lugares de estacionamento públicos afetos", explica a Autarquia.

"A promoção da mobilidade sustentável, baseada na utilização de transportes com baixos impactes ambientais, é um dos objetivos que a Câmara Municipal da Trofa tem vindo a cumprir neste mandato. A instalação de postos de carregamento para veículos elétricos no território do Concelho, assume-se por isso, de grande relevância nessa aposta, que se vem somar a outras ações já realizadas, como é exemplo a rede de ciclovias existente e em construção ", afirma o presidente da Autarquia, Sérgio Humberto.