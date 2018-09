Ficou com braço amputado em acidente de trabalho na Trofa

Ana Correia Costa 06 Junho 2018 às 12:58 Facebook

Um homem de 35 anos ficou ferido com gravidade, na manhã de quarta-feira, na Trofa, quando trabalhava na extração de caulinos. minerais usados na indústria de cerâmica.

O acidente ocorreu pelas 10.10 horas, num monte na zona de Alvarelhos, quando o operário trabalhava com uma máquina de extração e escorregou, tendo ficado com um braço preso na zona do tapete.

A vítima, que sofreu amputação parcial do braço e ferimentos na cabeça, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, que acorreram ao local com 12 operacionais e quatro viaturas, e pela equipa da ambulância VMER do Hospital de Famalicão.

Foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da Viatura Médica.