A maestrina que canta desde criança

Antónia Serra tinha apenas nove anos quando ficou responsável pelo coro da paróquia de Guidões, na Trofa. Desde aí, fundou uma escola, criou um projeto de solidariedade para levar música aos alunos do concelho e juntou um grupo coral jovens de todos os países de língua oficial portuguesa.

Há 25 anos, Antónia Serra abriu "uma escola pequenina de música, na Trofa". Mas a maestrina tinha mais sonhos. E maiores, quase do tamanho no Mundo: um dia, quis reunir crianças de todos os países de Língua Oficial Portuguesa num coro. E conseguiu, ou não fosse o canto a sua paixão de sempre.



"O "bichinho" vem desde muito pequena, desde que me lembro de ser gente", sorri Antónia, contando que a mãe fazia parte do grupo coral de Guidões. "Ia sempre com ela para os ensaios. Com dois ou três anos, desde pequenina. Aos nove anos de idade, o pároco de Guidões, Francisco da Costa Dias, entregou-me o coro, onde estive durante 50 anos", recorda, lembrando a "responsabilidade" que lhe fora entregue ainda em criança.



A par da escola de música, Antónia criou um projeto de voluntariado para ensinar canto coral em escolas do concelho - entre as quais a da sua freguesia, Guidões -, e em 1998 conseguiu levar os alunos ao Brasil, para cantarem canções portuguesas no âmbito das comemorações dos 500 anos da descoberta do país.



Um ano depois, a 1 de outubro, Dia da Música, Antónia Serra fundava o coro infantil Meninos Cantores do Município da Trofa. "Desafiei o vereador António Pontes para criarmos no concelho um projeto de canto coral que abrangesse todas as freguesias, e ele aceitou". A maestrina dirige o grupo até hoje, e ainda conseguiu criar, em 2001, o Coro Infantil Lusófono, um projeto apoiado pelo Instituo Camões e que reuniu em Portugal crianças de todos os países de Língua Portuguesa. "Foi um dos projetos mais importantes da minha vida", confessa, adiantando que gostava, agora, que o CD "Oito canções, oito países", que os Meninos Cantores acabaram de gravar, chegasse a toda a lusofonia.