Atropelamento faz um ferido grave no centro da Trofa

Um homem com 66 anos foi atropelado, na tarde de segunda-feira, no centro da Trofa, tendo ficado ferido com gravidade.

A vítima, que foi colhida por um ligeiro de mercadorias pouco após as 16 horas, esteve a ser socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários da Trofa e pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Famalicão e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Hospital de Santo Tirso.

O ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave. A mulher, que o acompanhava, não sofreu ferimentos, mas teve de receber assistência por ter entrado em choque.

A rua Abade Inácio Pimentel, onde se deu o atropelamento, esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora.