Caçador atingido por disparo enquanto caçava coelhos na Trofa

Um homem de 47 anos foi atingido por um disparo de caçadeira enquanto participava numa caçada ao coelho, este domingo à tarde, em Covelas, Trofa, acabando por ficar ferido com gravidade.

O incidente ocorreu cerca das 16 horas, numa zona de monte perto do campo de futebol de Covelas, quando Manuel Franco Couto, primo do presidente do Clube Desportivo Trofense, caçava com um amigo. O autor do disparo que atingiu a vítima, causando-lhe ferimentos por todo o corpo, estaria com outro grupo de caçadores, não tendo ainda sido identificado pelas autoridades.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários da Trofa e pelas equipas das ambulâncias de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão, tendo sido transportada para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento médico e em estado considerado grave.