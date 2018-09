Camião a arder condiciona A3 nos dois sentidos

Ana Correia Costa Hoje às 17:41, atualizado às 17:57 Facebook

Um camião que ardeu na A3, no sentido Porto/Braga, está a condicionar o trânsito nos dois sentidos, ao quilómetro 14, entre os nós da Maia e da Trofa, esta quinta-feira à tarde.

O acidente ocorreu na zona de S. Romão do Coronado, Trofa.

De acordo com o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Filipe Carneiro, que está a comandar as operações no local, "desconhece-se se o incêndio no camião foi provocado pelo despiste ou se foi o incêndio a causar o despiste".

O trator do camião ficou imobilizado no interior do separador central, ficando parte da carga que seguia no reboque - tijolos - espalhada na via.

A A3 chegou a ficar totalmente cortada ao trânsito por momentos, até o incêndio ser controlado. Cerca das 19 horas, a circulação tinha sido restabelecida nas duas faixas mais à direita no sentido Braga/Porto e ainda se circulava na faixa da direita no sentido oposto, sendo previsível que volte a haver novo corte para remoção do camião e material da estrada.

O ferido é o condutor do pesado, com 54 anos, que foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento médico.

Nas operações no local estão 22 operacionais e sete viaturas das corporações de Santo Tirso, Tirsenses e Ermesinde.