Colisão na Trofa faz quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas, uma em estado considerado grave, esta quarta-feira à tarde, em S. Mamede do Coronado, na Trofa, devido a uma colisão entre dois veículos, num cruzamento.

A vítima com ferimentos mais graves é uma mulher com cerca de 40 anos, que teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Voluntários da Trofa. O marido e a filha, de 7 anos, que também seguiam na mesma viatura, um Opel Corsa, sofreram ferimentos ligeiros.

Os três foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Famalicão e SIV (Suporte Imediato de Vida) de Santo Tirso. O quarto ferido é o condutor do outro veículo envolvido no acidente, um Nissan Qashqai, que sofreu ferimentos ligeiros e seguiu para o Hospital de Vila Nova de Famalicão.

O acidente deu-se num entroncamento de S. Mamede, já perto da fronteira com o concelho da Maia, onde existem sinais de "Stop". O trânsito esteve parcialmente cortado, devido à obstrução de uma faixa.