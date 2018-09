Despiste provoca filas na A3 na zona da Trofa

Ana Correia Costa 04 Junho 2018 às 12:19 Facebook

O despiste de um automóvel que circulava no sentido norte/sul da A3, na zona da Trofa, provocou filas de trânsito na manhã de segunda-feira, marcada por um maior tráfego devido à greve da CP.

O acidente, que envolveu apenas uma viatura e não provocou feridos, deu-se pouco antes das 8.30 horas, na freguesia de Covelas, e espalhou destroços pelas três faixas de rodagem, pelo que a autoestrada teve de ser totalmente cortada ao trânsito durante cerca de 10 minutos. Duas faixas foram entretanto reabertas.

Nas operações de socorro estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários da Trofa, com dois veículos. A limpeza da via obrigou a nova interrupção do trânsito, que foi reposto com brevidade.