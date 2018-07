Dois feridos graves em acidente numa lavandaria da Trofa

Ana Correia Costa 27 Abril 2018 às 22:23 Facebook

Twitter

Dois homens ficaram feridos com gravidade, ao final da tarde de sexta-feira, na Trofa, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido na lavandaria industrial LTdye, perto do parque Dr. Lima Carneiro, no centro da cidade.

As vítimas, de 27 e 43 anos, sofreram várias queimaduras de 1.º e 2.º graus, devido a uma fuga de vapor de água numa máquina.

Os trabalhadores foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários da Trofa e pelas equipas das ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) dos hospitais de S. João e de Famalicão. Foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento das duas viaturas médicas.

No local esteve também a GNR da Trofa.