Ferido grave em incêndio numa cozinha

Um homem de 47 anos sofreu queimaduras de 1º e 2º graus, esta terça-feira à noite, na Trofa, quando tentava apagar um incêndio numa frigideira com óleo esquecida ao lume.

Tudo aconteceu pouco depois das 21 horas, num apartamento situado perto da estação de comboios da Trofa onde mora um casal com dois filhos menores.

Ao aperceber-se do fogo, o homem tentou apagá-lo com água, provocando um pequeno rebentamento que lhe causou queimaduras no rosto e nos braços.

Para o local foram mobilizados 13 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários da Trofa e as equipas das ambulâncias SIV (suporte de vida) de Santo Tirso e VMER (viatura médica) de Famalicão.

A vítima foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da viatura médica.