Floreiras na Trofa alertam para maus-tratos infantis

Mil pessoas de escolas e instituições de solidariedade social da Trofa irão decorar 28 floreiras que estarão expostas durante o mês de abril, alertando para a prevenção dos maus-tratos infantis, um "problema latente no concelho".

"Prevenir é florir" é o nome do projeto lançado a todas as escolas do concelho da Trofa, que quer ajudar a acabar com um problema, através da "sensibilização e contributo da comunidade escolar",​​​​​​ explica Carla Lima, coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social - 3ª geração.

Apesar de os maus-tratos infantis terem diminuído nos últimos anos, o fenómeno ganhou uma particularidade. "Há hoje mais casos a serem denunciados e cada vez mais cedo", explicou a responsável à Lusa, ainda assim descontente com cenário atual. "Continua a haver denúncias sobre problemas que não foram sanados após a sua identificação e intervenção", nota Carla Lima.

Coordenadora de uma instituição que tem como finalidade "promover a inclusão social dos cidadãos", Carla Lima explica que o projeto das floreiras "pretende deixar as crianças e as instituições aderentes falar" sobre um problema que é "transversal à sociedade" e do qual "não se deve falar apenas em abril", o mês da prevenção dos maus-tratos.

O que começou por ser um "desafio às escolas" ganhou adeptos nas instituições de solidariedade social que também quiseram colaborar na decoração das floreiras que, entre 1 a 30 de abril, ficarão expostas na rua Conde de São Bento, cabendo aos comerciantes a sua recolha ao fim de cada dia.



Cada escola e instituição irá decorar a sua floreira e dará vida à mesma de acordo com a sua imaginação, passando "uma mensagem positiva e de alerta/prevenção para esta temática", acrescenta a responsável.

"Consideramos que prevenir deve ser sempre florir, porque ajudamos a crescer, promovemos afetos, tal e qual como quando regamos uma flor", disse.